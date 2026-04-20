Αμερικανίδα που μετακόμισε στη Σύρο περιγράφει τη ζωή της στο νησί -Με τι έπαθε... πολιτισμικό σοκ, τι την εντυπωσιάζει

Μια Αμερικανίδα, η Κάρα Γουέστ, μετακόμισε στην Ελλάδα από το Τέξας και μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία της από τη ζωή στη χώρα.

Όλα ξεκίνησαν το 2022 όταν έγινε μητέρα και άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζήσει στο εξωτερικό, αναζητώντας έναν πιο εναλλακτικό τρόπο ανατροφής για το παιδί της. Μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων γνώρισε την έννοια του world schooling, μίας εναλλακτικής εκπαιδευτικής προσέγγισης που αντικαθιστά τις παραδοσιακές τάξεις με εμπειρίες μέσα από τα ταξίδια. Έτσι, έμαθε για το πρόγραμμα Boundless Life στην Πορτογαλία, το οποίο συνδυάζει στέγαση, εκπαίδευση για τα παιδιά και εργασία για τους γονείς. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ