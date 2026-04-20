Ρόδος: 56χρονος βίαζε και έκανε παιδί με την κόρη του – Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης

Ο 56χρονος παραδέχθηκε και ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχαν ερωτικές σχέσεις με την κόρη του για χρονικό διάστημα στο παρελθόν. Η υπόθεση της Ρόδου έφθασε στη δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία της κόρης, η οποία εκμυστηρεύτηκε τα όσα βίωνε σε μια φίλη της και παραπέμφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2026. Με βάση αυτό ακολούθησαν διώξεις σε βάρος τους.
Η κόρη του δήλωσε πως όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν στην τρυφερή ηλικία των 16 ετών. Οι γονείς της -όπως είχε πει- είχαν χωρίσει και η ανήλικη τότε κοπέλα έμενε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της. Η ίδια έχει καταγγείλει πως για τουλάχιστον 12 χρόνια βίωνε ένα μαρτύριο, με τον ίδιο της τον πατέρα να τη βιάζει σε καθημερινή βάση.
Αρχικά η σύλληψη του 56χρονου έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2025, μετά από ένταλμα που είχε εκδοθεί από τον ανακριτή Ρόδου σε βάρος του και από τότε παρέμεινε στη φυλακή.
Πηγή: newsit.gr