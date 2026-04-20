Σοκάρουν τα στοιχεία: Τρεις στους τέσσερις ανηλίκους 12 ετών έχουν social media

Αυξανόμενη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τη χρήση των social media από ανήλικους, με παιδιά ακόμη και δημοτικού να διαθέτουν λογαριασμούς σε δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες και να είναι διαρκώς συνδεδεμένα.

Η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά υπερβολικής χρήσης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ευρώπη, σύμφωνα με το ERTNEWS.

Μάλιστα, χιλιάδες κλήσεις σε σχετικές γραμμές βοήθειας συνδέονται με το πρόβλημα, την ώρα που εντείνονται και τα φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβισμού.

Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι με βάση τα πρόσφατα στοιχεία, 3 στα 4 παιδιά δημοτικού έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ το 34% κάνει υπερβολική χρήση του διαδικτύου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πάνω από 2,500 κλήσεις ετησίως έχουν γίνει για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο.