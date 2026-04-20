Τα «κενά» στην υπόθεση της Μυρτούς – «Ανοίγουν» 3 τηλέφωνα για 45 ημέρες πριν τον θάνατο

Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για διάστημα 45 ημερών διατάχθηκε προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα σε βάθος για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ieidiseis, η Αστυνομία ζήτησε και έλαβε έγκριση για να εξεταστούν τα κινητά τηλέφωνα των τριών νεαρών (που προφυλακίστηκαν) από την 1η Μαρτίου 2026 έως την 14η Απριλίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΛ.ΑΣ. και ο αρμόδιος Ανακριτής δεν περιόρισαν την έρευνα στην επίμαχη ημέρα του θανάτου της Μυρτούς και στην προηγούμενη αλλά επιχειρούν να διευρύνουν το πεδίο των εργαστηριακών εξετάσεων, με στόχο -όπως αναφέρεται σε επίσημα έγγραφα- «τη διερεύνηση της συμμετοχής των κατηγορουμένων σε παρόμοιες πράξεις».

Ο 26χρονος πρωταθλητής στην άρση βαρών, ο 22χρονος φίλος του αλβανικής καταγωγής και ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς κρίθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία διά παραλείψεως. Ο 26χρονος παραδέχτηκε ότι ήταν αυτός που πήγε στο ξενοδοχείο την κοκαΐνη.

Η έρευνα ωστόσο επεκτείνεται και προς άλλες κατευθύνσεις και βάζει στο μικροσκόπιο τις επικοινωνίες που έκανε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς τη μοιραία ημέρα αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης σημειώνουν ότι διατάχθηκε η λήψη βιολογικού υλικού από τους τρεις κατηγορούμενους. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τυχόν ταυτοποίηση του dna τους στους χώρους που ερευνήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα παρακάτω: Υπό ποιες συνθήκες έγινε η χρήση κοκαΐνης; Οι Αρχές θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο να έγινε η χρήση για να καμφθούν οι αντιστάσεις της κοπέλας. Γιατί υπήρχε συνεχής επικοινωνία του 23χρονου με 66χρονο συνταξιούχο που έδωσε στη Μυρτώ 220 ευρώ; Ήταν η πρώτη φορά που ο 23χρονος μεσολάβησε για να έρθει η Μυρτώ σε επαφή με άγνωστο άντρα και εάν όχι ποιος ήταν ο σκοπός του;

Από τις απολογίες της Παρασκευής δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να φωτίζει περισσότερο την υπόθεση. Ο 26χρονος, ο οποίος δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του Ανακριτή:

«Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά και πήγα στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουμε χρήση. Κάναμε δύο φορές χρήση. Κάναμε μια στην αρχή, μετά έφυγα, πήγα και πήρα κι άλλη κοκαΐνη και γύρισα πάλι. Τη δεύτερη χρήση την κάναμε περίπου μετά τις τέσσερις το πρωί. Η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι και άρχισε να κάνει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση. Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Έχω δαγκώματα στα δάχτυλά μου.

Έχω ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Ειδοποίησα το φίλο μου τον 22χρονο που ήταν τυχαία στο διπλανό δωμάτιο, με τον αριθμό 11 με μία κοπέλα. Παράλληλα ειδοποίησα το ΕΚΑΒ. Ο 22χρονος πήγαινε μπροστά και άνοιγε τις πόρτες και εγώ κατέβασα στα χέρια μου τη Μυρτώ. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και τη σκέπασα με το παλτό της. Μέχρι την ώρα που ήρθε στο ΕΚΑΒ».

Πηγή: ieidiseis.gr