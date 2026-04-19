Βουλή: Αύριο συνεδριάζει η επιτροπή δεοντολογίας για Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

Οι κοινοβουλευτικές διεργασίες στην Βουλή για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και αυτή την εβδομάδα.

Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας αναμένεται να συνεδριάσει αύριο, Δευτέρα, στη μία η ώρα.Οι βουλευτές - μέλη της επιτροπής έχουν λάβει και μελετήσει την τρίτη και πιο πρόσφατη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που αφορά τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου.

Τα δεκαέξι μέλη της επιτροπής θα εισηγηθούν για την άρση ασυλίας ή μη των δύο συναδέλφων τους, οι οποίοι ελέγχονται, καθώς έχουν βρεθεί ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Οι δύο ελεγχόμενοι βουλευτές θα πρέπει και εκείνοι με την σειρά τους να τοποθετηθούν, είτε μέσω υπομνήματος, είτε με φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τάσος Χατζηβασιλείου θα στείλει υπόμνημα με το οποίο θα ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, μία πρόθεση που εξαρχής είχε κάνει γνωστή. Ωστόσο, από την πλευρά του βουλευτή Σερρών, τονίζεται ότι ερευνάται για ένα αδίκημα που δεν διαπράχθηκε ποτέ.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου δεν έχει δηλώσει ευθέως την πρόθεσή του, αν θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του. Ο ίδιος πάντως σε άτυπο πηγαδάκι στην Βουλή, είχε αναφέρει πως θα περιμένει τις τοποθετήσεις των συναδέλφων του, αν και θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι το επιλήψιμο εις βάρος του. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες, θέλουν τον κύριο Αθανασίου να επιθυμεί την αυτοπροσώπως παρουσία του στην αυριανή συνεδρίαση της επιτροπής δεοντολογίας.



Την Τετάρτη οι αποφάσεις στην Ολομέλεια για τους 11 + 2

Για τις δώδεκα η ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία θα κληθεί να λάβει την τελική απόφαση για τις άρσεις ασυλίας των δεκατριών συνολικά βουλευτών. Οι ερευνώμενοι βουλευτές θα κληθούν να τοποθετηθούν ενώπιον του σώματος.

Ο κανονισμός προβλέπει ονομαστική ψηφοφορία, κάτι που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα στην κυριακάτικη ανάρτησή του χαιρετίζοντας την απόφαση των 11 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας να ζητήσουν οι ίδιοι την άρση ασυλίας τους. «Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές», σημειώνει λίγο πιο κάτω.

Κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή τους σχετικά με την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους. Την Τετάρτη, λοιπόν, αναμένεται να αποδειχθεί, αν θα «επικυρώσουν» αυτή την άποψη και με την ψήφο τους ή ακόμη και αν θα υπάρξουν και άλλοι «γαλάζιοι» βουλευτές που, όπως ακούγεται τις τελευταίες ημέρες, σκέφτονται να καταψηφίσουν.

Πηγή: skai.gr