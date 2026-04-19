Ο Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για θεραπείες με ψυχεδελικά

Σε μια αιφνιδιαστική στροφή, ο Ντόναλντ Τραμπ επιταχύνει τις διαδικασίες για τη χρήση ψυχεδελικών ουσιών στην ιατρική.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που φιλοδοξεί να ανοίξει ταχύτερα τον δρόμο για την ιατρική έρευνα και τη θεραπευτική αξιοποίηση ψυχεδελικών ουσιών – φαρμάκων που μέχρι πρότινος κινούνταν στη σκιά της απαγόρευσης.

Το διάταγμα καλεί την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) να επισπεύσει την αξιολόγηση ουσιών όπως η ιμπογκαΐνη, την οποία οργανώσεις βετεράνων θεωρούν ότι μπορεί να προσφέρει ανακούφιση σε όσους ζουν με μετατραυματικό στρες.

Ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχει εδώ και καιρό ταχθεί υπέρ της χρήσης τέτοιων ουσιών ως εναλλακτικής διαδρομής για την αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη.

Σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για την επαναταξινόμηση των ουσιών, που σήμερα θεωρούνται παράνομες και προκαλούν παραισθήσεις, εφόσον οι κλινικές δοκιμές αποδώσουν. Ο Τραμπ ανακοίνωσε, μάλιστα, χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων για ομοσπονδιακή έρευνα γύρω από την ιμπογκαΐνη.

Ο επικεφαλής της FDA, Μάρτι Μακάρι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι πρώτες αποφάσεις να ληφθούν ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Από την απαγόρευση στην ελπίδα

Η ιμπογκαΐνη, που προέρχεται από έναν αφρικανικό θάμνο, κατατάσσεται στις ΗΠΑ στην πιο αυστηρή κατηγορία ουσιών: χωρίς αναγνωρισμένη ιατρική χρήση και με υψηλό κίνδυνο κατάχρησης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).

Κι όμως, σε άλλες γωνιές του κόσμου, εκεί όπου το νομικό πλαίσιο είναι πιο ελαστικό, η ίδια ουσία χρησιμοποιείται ήδη ως θεραπευτικό εργαλείο. Στο Μεξικό λειτουργούν κέντρα θεραπείας που προσελκύουν συχνά Αμερικανούς βετεράνους, αναζητώντας διέξοδο εκεί όπου οι συμβατικές θεραπείες έχουν αποτύχει.

Πλαισιωμένος από βετεράνους όπως ο Μάρκους Λάτρελ και τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μόργκαν Λάτρελ -με τον γνωστό podcaster Τζο Ρόγκαν λίγα βήματα πίσω του- ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η ιμπογκαΐνη μπήκε στο ραντάρ του και μέσα από τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε ο Ρόγκαν.

«Τον τελευταίο χρόνο ακούω όλο και περισσότερα», είπε. «Παλαιότερα δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν σχεδόν ταμπού. Δεν είναι πια».

Το Σάββατο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πλέον υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για να εξεταστεί σοβαρά η χρήση της ιμπογκαΐνης ως θεραπείας για την ψυχική υγεία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιχειρεί να κινηθεί μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων σε ζητήματα όπου η νομοθετική οδός αποδεικνύεται δύσβατη. Τον περασμένο Δεκέμβριο υπέγραψε αντίστοιχη πρωτοβουλία για την έρευνα γύρω από τη μαριχουάνα και την κανναβιδιόλη, ουσίες που επίσης παραμένουν παράνομες σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Όπως γράφει το Reuters, η τότε οδηγία προέτρεπε τον γενικό εισαγγελέα να προχωρήσει στην επαναταξινόμηση της μαριχουάνας, μια αλλαγή που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την πολιτική δεκαετιών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών δεν έχει προχωρήσει σε σχετική απόφαση.

Κατά την τελετή υπογραφής, ο Μόργκαν Λάτρελ παραδέχθηκε ότι οι προσπάθειες να περάσει σχετική νομοθεσία από το Κογκρέσο δεν ευοδώθηκαν. Δήλωσε όμως, μαζί με τον βουλευτή Μάικλ Μακόλ, ότι θα συνεχίσουν την πίεση.

«Οι βετεράνοι στάθηκαν στο ύψος τους για εμάς. Τώρα είναι η σειρά μας», ανέφεραν, υποσχόμενοι να διευρύνουν την πρόσβαση σε «μια θεραπεία που μπορεί να σώσει ζωές».

Πηγή: newsbomb.gr