Σοκάρει η κατάθεση της μητέρας για τον αστυνομικό της Βουλής: «Αναγκαζόμουν να τον υπακούσω»

«Εγώ από τον φόβο και με το ξύλο που μου έδινε αναγκαζόμουν να τον υπακούσω» κατέθεσε η 35χρονη μητέρα που βρισκόταν στο έλεος του 46χρονου αστυνομικού της Βουλής, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη συν 80 έτη κάθειρξη και τρεις μήνες (εκτιτέα τα 25), ενώ του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 13.500 ευρώ.

Η ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ λεπτομέρειες για όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι της οικογένειας ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά την καταγγελία της μητέρας για ενδοοικογενειακή βία, η οποία ισχυρίστηκε ότι το μαρτύριο το δικό της και των παιδιών της είχε ξεκινήσει πριν από 14 χρόνια.

«Εγώ από τον φόβο και με το ξύλο που μου έδινε αναγκαζόμουν να τον υπακούσω», κατέθεσε η 35χρονη.

Η 13χρονη κατέθεσε ότι «δεν μπορούσαμε να τα πούμε και σε κάποιον. Φοβόμασταν. Πέρυσι εγώ είχα πάει στον ψυχολόγο του σχολείου, αλλά δεν είπα κάτι γιατί φοβόμουν μην το πει στον μπαμπά και γίνει μετά χαμός».

Ο 46χρονος φέρεται να είχε βίαια ξεσπάσματα, ακόμα και εν ώρα υπηρεσίας, και για τον λόγο αυτό του είχε αφαιρεθεί το όπλο. Τα παιδιά στις προανακριτικές καταθέσεις τους, φέρονται να περιέγραψαν όσα βίωναν.

Κρίθηκε ένοχος για σωρεία κακουργημάτων

Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών, πορνογραφία, πρόκληση ενδοοικογενειακών σωματικών βλαβών και βίας και παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, ενώ αθωώθηκε για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής.

Για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ανήλικων παιδιών το δικαστήριο έγινε κεκλεισμένων θυρών. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο 46χρονος επέστρεψε στη φυλακή.

Γιατί κρίθηκε αθώα η μητέρα

Σύμφωνα με τις ήδη γνωστές πληροφορίες, η 35χρονη μητέρα είχε κατηγορηθεί και αυτή για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της, ωστόσο το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 5-2, έκρινε αθώα την μητέρα των παιδιών, «λόγω αδυναμίας αντίληψης του αδίκου, λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος».

«Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγνώμη και πάλι δημόσια», είπε μετά την απαγγελία της απόφασης η 35χρονη εμφανώς συγκινημένη, με τους συγγενείς της να ξεσπούν σε κλάματα.

Ο 46χρονος αστυνομικός άκουσε την απόφαση επί της ενοχής του χωρίς να αντιδρά, ενώ στη συνέχεια με προτροπή του συνηγόρου του αποχώρησε σιδεροδέσμιος από τη δικαστική αίθουσα μην περιμένοντας να ακούσει την απόφαση επί της ποινής. Η πρόεδρος ωστόσο διέταξε να οδηγηθεί ο καταδικασθείς εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου, προκειμένου να δηλώσει ο ίδιος ότι ο συνήγορός του αποχώρησε, και πως δεν έχει κάποιο αίτημα.

Πηγή: ethnos.gr