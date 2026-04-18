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Ενώ η Μυρτώ χανόταν: Το ηχητικό που ζήτησε ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας να ακουστεί για να αποδείξει την αθωότητά του

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Δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα

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Ενώ η Μυρτώ χανόταν: Το ηχητικό που ζήτησε ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας να ακουστεί για να αποδείξει την αθωότητά του