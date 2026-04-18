Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Θα έπρεπε να παραιτηθεί – «Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε καλά το θέμα»

«Όλη αυτή η ιστορία είναι πολύ άσχημη και έχει κόστος για εμάς, μας έχει στενοχωρήσει. Μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 20 χρόνια, είναι σαφές πως ήταν παράτυπο. Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Δεν πιστεύω ότι χειρίστηκε το θέμα καλά για τον εαυτό του. Θα έπρεπε να παραιτηθεί και για την προστασία του ιδίου», επεσήμανε η κυρία Μπακογιάννη.
«Η τοξικότητα είναι τόσο μεγάλη αυτόν τον καιρό, έχω τρομάξει από την κακία που υπάρχει. Να ακούς στη Βουλή “είστε παιδεραστές, δολοφόνοι” κι έλεγα: “Τα εγγόνια μου φτάνουν να ακούν να λένε για τη γιαγιά τους: Είστε δολοφόνοι”. Είναι δυνατόν να φτάνει η πολιτική σε αυτό; Η κοινωνία δεν έχει “πιάσει” πάτο. Η τοξικότητα έχει πάει στον ουρανό».