Παραλογισμός στη Θάσο: Μένουν χωρίς ρεύμα για πάνω από δύο μήνες γιατί... πλήρωσαν 0,03 ευρώ παραπάνω

Η εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ δε δέχεται την καταβολή εξαιτίας του επιπλέον ποσού, αν και ο οργανισμός αναγνωρίζει ότι κατατέθηκαν τα χρήματα και έστειλε στον πολίτη υπογεγραμμένη σύμβαση, ώστε να του δώσει ρεύμα.

Αντιμέτωπος με έναν παραλογισμό για γέλια και για κλάματα, ο οποίος αντικατοπτρίζει απόλυτα τις ιστορίες καθημερινής τρέλας, που ταλαιπωρούν αφάνταστα τους πολίτες κατά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο αλλά και με φορείς που συνδέονται ή προέρχονται από αυτό, βρίσκεται ένας οικογενειάρχης στο νησί της Θάσου.

Εδώ και περισσότερους από δύο μήνες ο Β.Μ. επιχειρεί να συνδέσει με ρεύμα την πρώτη κατοικία που αγόρασε πρόσφατα. Αν και πλήρωσε, μέσω ΑΤΜ, το ποσό που του ζητήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ (983,77 ευρώ), επειδή ο άνθρωπος κατέβαλε τρία λεπτά του ευρώ περισσότερα, προκειμένου να δεχτεί τα χρήματα το μηχάνημα της τράπεζας, η εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ δεν αναγνωρίζει ότι έγινε σωστά η καταβολή.

Μάλιστα, αυτό παρά το γεγονός ότι του εστάλη από τον διαχειριστή του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) απόδειξη πληρωμής αλλά και η σύμβαση υπογεγραμμένη, προκειμένου να την υπογράψει και αυτός. Χωρίς να ευθύνεται, δηλαδή, σε τίποτα η συνεπής οικογένεια, ακόμα περιμένει και θα περιμένει για άγνωστο καιρό ακόμα, προκειμένου να πάρει ρεύμα.

Το αποτέλεσμα είναι, ωστόσο, για περισσότερο από δύο μήνες ο Β.Μ. με τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους να μένουν στο… σκοτάδι. Να εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες τους (μαγείρεμα, μπάνιο, μαθήματα των παιδιών κτλ.) τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές με γεννήτρια αλλά να παγώνουν το βράδυ, αφού η οικογένεια σταματάει τη λειτουργία της, για να μην ενοχλήσει τους γείτονες. Τα βράδια η οικογένεια δεν έχει άλλη επιλογή από τη χρήση κεριών και φακών.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Β.Μ., Απόστολο Τζαρό, ο πελάτης του θα περιμένει ακόμα ένα 15νθήμερο ως ένδειξη καλής θέλησης και στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης και ζημιών.

Τα περισσότερα 3 λεπτά του ευρώ

Ειδικότερα, ο Β.Μ. αγόρασε ένα ακίνητο στη Θάσο ως πρώτη κατοικία, το οποίο δεν είχε ποτέ συνδεθεί με το ρεύμα. Ετοιμάστηκαν τα σχέδια από ηλεκτρολόγο και μηχανικό, για να καταθέσει την αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ και να πάρει ρεύμα, κάτι που έκανε στις 12 Ιανουαρίου. Λίγες μέρες μετά από τον ΔΕΔΔΗΕ τον ενημέρωσαν ότι βγήκε το σκαρίφημα και για την κατασκευή του δικτύου θα πρέπει να καταθέσει το ποσό των 983,77 ευρώ μέσω taxisnet στην εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ.

«Πήγα στην τράπεζα και μέσω ΑΤΜ κατέθεσα 983.8 ευρώ, αφού το μηχάνημα της τράπεζας δεν μπορούσε να δεχτεί 77 λεπτά. Πέντε ημέρες μετά έλαβα e-mail από τον ΔΕΔΔΗΕ, με το οποίο με ευχαρίστησαν για την πληρωμή και με ενημέρωναν ότι θα παραλάβω την απόδειξη πληρωμής. Μάλιστα, φαίνεται στην εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ ότι η σύμβαση είναι υπογεγραμμένη από εκείνους. Πήρα με e-mail την απόδειξη πληρωμής και τη σύμβαση και την υπέγραψα και εγώ ηλεκτρονικά, για να προχωρήσει η διαδικασία. Τρεις ημέρες μετά πήρα απάντηση ότι δεν μπορούν να δεχτούν την υπογεγραμμένη από εμένα σύμβαση, διότι το σύστημα έλεγε ότι χρωστάω όλο το ποσό. Απευθύνθηκα στον ΔΕΔΔΗΕ και μου είπανε ότι όντως είχα πληρώσει, αλλά δεν έβαλα το ποσό που έπρεπε. Έβαλα τρία λεπτά του ευρώ περισσότερα και εξαιτίας αυτού του επιπλέον ποσού, το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ δεν δέχεται το ποσό», λέει στο ethnos.gr ο Β.Μ.

Ακολούθησε σειρά αιτήσεων από τον πολίτη, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του ως κατ’ επείγον αλλά για καιρό δεν είχε λάβει κάποια απάντηση. Τελικά, ενημερώθηκε ότι για να προχωρήσει η διαδικασία, θα πρέπει να του δώσουν τα χρήματα πίσω, θα μελετήσουν το ζήτημα στα κεντρικά, στην Αθήνα και στη συνέχεια θα πρέπει να καταβάλει εκ νέου το ποσό για τη σύνδεση του σπιτιού του με το ρεύμα.

«Και όλη αυτή η ταλαιπωρία για τρία λεπτά του ευρώ. Είναι απολύτως παράλογο και τους χαρίζω τα 3 αυτά λεπτά. Έχουν εκείνοι πρόβλημα με την εφαρμογή, όμως, ταυτόχρονα, υπέγραψαν τη σύμβαση και μου την έστειλα να την υπογράψω και εγώ. Σύντομα θα λήξουν και οι άδειες του ηλεκτρολόγου και του μηχανικού. Επίσης, επειδή έχω υπογράψει ήδη σύμβαση με εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, θα αρχίσω να πληρώνω σε αυτήν, χωρίς να έχω καν χελώνα», σημειώνει ο Β.Μ.

«Θα καταθέσουμε αγωγή αποζημίωσης»

Η υπομονή του Β.Μ. και της οικογένειάς του έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό, ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, θα περιμένουν 15 μέρες ακόμα ως ένδειξη καλής θελήσεως, μήπως και λυθεί το πρόβλημα και στη συνέχεια θα καταθέσουν σε βάρος του ΔΕΔΔΗΕ αγωγή αποζημίωσης για ηθική βλάβη και για ζημιά.

«Η μηχανοργάνωση και οι πλατφόρμες του Δημοσίου είναι για να εξυπηρετούν τους πολίτες και όχι για να τους ταλαιπωρούν. Δηλαδή, αν μέλος της οικογένειας είχε θέμα υγείας και έπρεπε να λειτουργήσει κάποιο μηχάνημα, τι θα γινόταν; Ο πελάτης μου έχει στα χέρια του την υπογεγραμμένη σύμβαση, του αναγνωρίζεται ότι πλήρωσε το ποσό και περιμένουμε να γίνει άμεσα το αυτονόητο. Το ζήτημα είναι τραγελαφικό. Ο πελάτης μου έχει κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες, πλήρωσε τα χρήματα και δεν έχει ρεύμα, επειδή φταίει το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ. Να σημειωθεί ότι έχει κολώνα για ρεύμα έξω από το σπίτι του αλλά ολόκληρη η οικογένεια ταλαιπωρείται πάνω από δύο μήνες», αναφέρει ο κ. Τζαρός.

Πηγή: ethnos.gr