Τραγωδία στον Κολωνό: Δύο νεκροί από τη φωτιά σε πολυκατοικία - Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους, στο κέντρο της Αθήνας.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους στον Κολωνό τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 50 ετών και μία ηλικιωμένη γυναίκα, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Από το περιστατικό απεγκλωβίστηκε ακόμη μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε γειτονικό διαμέρισμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, προχωρώντας σε απεγκλωβισμούς και εκκένωση της τριώροφης πολυκατοικίας, καθώς η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 06:00 το πρωί και, σύμφωνα με μαρτυρίες, πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή υγραερίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση και διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Πηγή: newsbomb.gr

