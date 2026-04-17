Κεφαλονιά: Μυστήριο με την εξαφάνιση βίντεο από το ξενοδοχείο που επισκέφτηκε η 19χρονη Μυρτώ

Τμήμα από το βίντεο της κεντρικής κάμερας φέρεται να εξαφανίστηκε από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά όπου εθεάθη για τελευταία φορά η 19χρονη Μυρτώ.

Όπως αναφέρει ο ALPHA, οι Αρχές κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν πως από την κάμερα της εισόδου λείπει κομμάτι από το βίντεο, κομμάτι κρίσιμο, καθώς «βλέπει» στο σημείο στο οποίο άφησαν οι 3 νεαροί την άτυχη Μυρτώ.

Πλέον, δεν αποκλείεται ακόμα και μέσα στην ημέρα, η Εισαγγελία να ζητήσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό τόσο από το ξενοδοχείο όσο και από τα παρακείμενα καταστήματα ώστε να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η Μυρτώ βρέθηκε αβοήθητη στο πεζοδρόμιο της πλατείας του Αργοστολίου.

Πηγή: cnn.gr