Καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια ο αστυνομικός της Βουλής - Αθώα η μητέρα

Σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, 80 έτη και 3 μήνες (εκτιτέα τα 25) καταδικάστηκε ο πρώην αστυνομικός της Βουλής για σωρεία κακουργηματικών πράξεων που διέπραξε σε βάρος των παιδιών του.

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίο κήρυξαν ένοχο τον πρώην αστυνομικό για τις κατηγορίες του βιασμού κατα συρροή και κατ' εξακολουθηση, της κατάχρησης ανηλίκου κατά συρροή και κατ'

εξακολουθηση, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών κατά συρροή και κατ' εξακολουθηση, της πορνογραφίας ανηλίκων, της μεθοδευμενης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, ενώ κηρύχθηκε αθώος μόνο για το αδίκημα της οπλοκατοχής.

Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε αθώα κατά πλειοψηφία (5-2) την εν διαστάσει σύζυγό του, καθώς κρίθηκε ότι οι πράξεις της οφείλονται σε «αδυναμία αντίληψης του άδικου λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος».

Η απόφαση του δικαστηρίου για την εν διαστάσει σύζυγο του αστυνομικού, ήταν αντίθετη με την εισαγγελική πρόταση.

Σημειώνεται ότι η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας των ανηλίκων θυμάτων στην υπόθεση.

Πηγή: cnn.gr