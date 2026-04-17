Θρίλερ με τη νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας: «Άκουσα κραυγές και μια τζαμαρία να σπάει»

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.04.2026) σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Οι πρώτες πληροφορίες για τη νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας αναφέρουν ότι έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου από διαμέρισμα airbnb. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι γύρω στις 4.20 τα ξημερώματα ακούστηκαν δυνατές φωνές και κραυγές.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται από τις αρχές ένας άνδρας, ο οποίος ήταν μαζί με τη γυναίκα στο διαμέρισμα στην οδό Κολοκοτρώνη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που έχει προσαχθεί είναι Ιταλός και έχει αμυχές στο πρόσωπό του.

O άνδρας και η γυναίκα φέρεται να είχαν γνωριστεί μέσω εφαρμογής γνωριμιών στο ίντερνετ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ο άνδρας αρνούνταν να ανοίξει στους αστυνομικούς και χρειάστηκε η παρέμβαση του ιδιοκτήτη.

Ο άνδρας που άκουσε κραυγές και κάλεσε την αστυνομία ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές. Δεν ξέρω αν επρόκειτο για κάποιο τσακωμό, ενώ μετά από λίγο σταμάτησαν οι κραυγές. Πήρα την αστυνομία και στη συνέχεια άκουσα ένα σπάσιμο τζαμαρίας. Όπως με ενημέρωσαν, από εκεί έπεσε η γυναίκα. Δεν κατάλαβα τι έλεγαν μιλούσαν στα αγγλικά».

Πηγή: newsit.gr