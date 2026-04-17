Κεφαλονιά: Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον, και οι τρεις μαζί στη Μυρτώ (vid)

Την ώρα που η Μυρτώ θα οδηγείται στην τελευταία της κατοικία μέσα σε κλίμα οδύνης, οι τρεις συλληφθέντες θα περνούν την πόρτα των ανακριτικών Αρχών για να απολογηθούν για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο την 19χρονη στην Κεφαλονιά.

Οι τρεις συλληφθέντες, φαίνεται πως έχουν χαράξει κοινή απολογητική ρότα, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για όσα συνέβησαν στην 19χρονη κοπέλα. Την κατηγορούν ότι αυτή έκλεισε το δωμάτιο, αυτή το πλήρωσε, καθώς κι ότι αυτή ζήτησε και πλήρωσε και για τα ναρκωτικά, σύμφωνα πάντα με όσα φέρονται να ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι.

Η στάση του 23χρονου και των άλλων δύο

Από εκεί και πέρα υπάρχει διαφοροποίηση στις καταθέσεις τους, για το τι έγινε από την κατάρρευση της Μυρτούς κι έπειτα. Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι «εγώ επέμενα να ειδοποιήσω το ΕΚΑΒ, όπως κι έκανα, την ώρα που οι άλλοι δύο μου έλεγαν να πούμε ότι ήταν μια άγνωστη και τη βρήκαμε στο δρόμο».

Οι άλλοι δύο, ο 26χρονος αρσιβαρίστας που την μετέφερε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εκτός δωματίου κι ο 22χρονος Αλβανός, φέρονται να υποστηρίζουν ότι «εμείς καλέσαμε το ΕΚΑΒ, εμείς τη μεταφέραμε και περιμέναμε να έρθει και το ασθενοφόρο για να την παραλάβει».

Ωστόσο, ο διασώστης τους διαψεύδει γιατί υποστήριξε ότι οι δύο νεαροί δεν τους είπαν ούτε ότι τη γνώριζαν, αλλά κυρίως ούτε ότι φέρεται να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και δη κοκαΐνης.

Στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής θα πέσει η αυλαία του δράματος, με την εξόδιο ακολουθία της Μυρτούς στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου, και πλέον η υπόθεση θα συνεχιστεί στις ανακριτικές και τις δικαστικές αίθουσες.

Πηγή: newsbomb.gr