«Κανένα πρόβλημα ασφαλείας»: Τι λέει η Ελληνικό Μετρό για την εκροή σχιστόλιθου στην Κυψέλη

Από εργασίες του μετρό προκλήθηκε η διαρροή του υλικού στην Κυψέλη το πρωί της Πέμπτης (16/4) και σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό, το υλικό αυτό, που είναι εδαφικός πολφός έχει ήδη απομακρυνθεί και ο χώρος έχει καθαριστεί, ενώ ξεκαθαρίζεται πως «από το γεγονός αυτό δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης».

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία, «στις εργασίες εκσκαφής με TBM (μετροπόντικα) για την διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4, στο μέτωπο εκσκαφής, πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενη πίεση έγχυση αφρού αποτελούμενου από ειδικά χημικά πρόσμικτα, προκειμένου, κυρίως για λόγους ασφαλείας των υπερκείμενων κατασκευών, να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση».

Έτσι, όπως σημειώνει «με τον τρόπο αυτόν και χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε καθίζηση ολοκληρώθηκε ήδη η διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα της Γραμμής μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού».

Νωρίτερα «παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, εδαφικού πολφού, δηλαδή μείγματος του ίδιου του εκσκαπτόμενου υλικού με εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό, που κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στην συνέχεια σε παρακείμενες οδούς» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: cnn.gr