Κεφαλονιά: Γνώριμος των Αρχών ο 26χρονος αρσιβαρίστας - Το ποινικό του παρελθόν (vids)

Γνώριμος των Αρχών είναι ο 26χρονος αρσιβαρίστας, ο οποίος εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτούς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Ο πρώην αθλητής, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε διακριθεί και συγκεκριμένα είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών νέων Κ17, έκανε... στροφή στην καριέρα του κι επέλεξε μιαν άλλη ζωή, μακριά από τον πρωταθλητισμό.

Ουκ ολίγες είναι οι φορές που ο 26χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές κι όπως αναφέρθηκε σε σχετικό ρεπορτάζ στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο 26χρονος έχει δεχτεί καταγγελίες για, πρόκληση σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή (Ιανουάριος 2020), καταγγελία για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση (Απρίλιος 2020), καταγγελία για απειλή (Μάιος 2021), δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας (Αύγουστος 2022), πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλή, καταγγελία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών (Μάιος 2023), καταγγελία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καταγγελία για πρόκληση σωματικής βλάβης (Οκτώβριος 2024), καταγγελία για πρόκληση σωματικής βλάβης (Ιούνιος 2025), καταγγελία για απείθεια (Αύγουστος 2025).

Σύμφωνα με την ίδια εκπομπή, η άρση βαρών τον... βοήθησε στο να σηκώσει μέχρι και... αυτοκίνητο! Συγκεκριμένα, ο 26χρονος φέρεται να απασχόλησε και πρόσφατα την Αστυνομία, γιατί προσπάθησε να σηκώσει περιπολικό για να απεγκλωβίσει αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πάρει γερανός της Τροχαίας.

«Δεν κάνει ναρκωτικά ο γιος μου»

Η μητέρα του πάντως μιλώντας στο «Live News» υποστήριξε πως ο γιος της δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και γι’ αυτό θεωρεί αδύνατο να είχε κάνει χρήση και το μοιραίο βράδυ. «Αυτό είπα στον δικηγόρο μου, ότι αυτό που θα ζητήσεις είναι τοξικολογικές εξετάσεις του (γιου μου) για να αποδείξω στην κοινωνία, γιατί το άκουσα κι εγώ, αυτό το πράγμα. Ο γιος μου δεν κάνει χρήση ναρκωτικών και ποτέ δεν έχει κάνει χρήση ναρκωτικών. Τώρα τι έγινε; Πώς έγινε και γιατί έγινε; Δεν έχω ιδέα».

Η μητέρα του ισχυρίζεται πως ουδεμία σχέση έχει ο 26χρονος με όλα αυτά που του αποδίδονται, καθώς μέχρι και έναν μήνα πριν ήταν αφοσιωμένος στο δίπλωμα που ήθελε να βγάλει ως προπονητής.

«Έχουν βγάλει δίπλωμα για προπονητές τα παιδιά μου. Αν είχανε ποινικά μητρώα, δεν θα βγάζανε διπλώματα. Γιατί το βασικό που ζητήσανε είναι τα ποινικά μητρώα τους. Αν είχανε ποινικό μητρώα, δεν θα βγάζανε δίπλωμα. Τον Δεκέμβριο τελειώσανε» είπε χαρακτηριστικά.

Την έβγαλε ημιλιπόθυμη και την άφησε στο παρκάκι

Ο πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών έχει καταγραφεί σε βίντεο να κουβαλά λιπόθυμη τη 19χρονη και τρέχοντας βγαίνει από το κτίριο για να την παρατήσει στην πλατεία και στη συνέχεια να προσπαθήσει μαζί με τους έτερους συλληφθέντες, να καθαρίσουν τα ίχνη τους.

Όπως κατέθεσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, έκαναν χρήση κοκαΐνης και κάποια στιγμή η θανούσα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Στις 04:30 τα ξημερώματα, ο 26χρονος αρσιβαρίστας πήρε στα χέρια του τη Μυρτώ και πήγε να την παρατήσει στο κοντινό παρκάκι, όπου εντοπίστηκε η νεαρή κοπέλα.

Κάλεσαν τον ΕΚΑΒ και μόλις έφτασε το ασθενοφόρο έφυγαν, αφού είπαν στους διασώστες ότι δεν τη γνώριζαν κι ότι την είχαν εντοπίσει στο σημείο.

Πηγή: newsbomb.gr