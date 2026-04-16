Το μετρό απογειώνει τη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, όπως φαίνεται και από τα 36,8 εκατομμύρια ταξιδιώτες που το χρησιμοποίησαν ήδη μέχρι την Τρίτη μετά το Πάσχα. Μάλιστα, ενδεικτικό είναι πως το σέβονται και ως χώρο, αφού οι σταθμοί του παραμένουν πεντακάθαροι. Την ίδια ώρα ενισχύει τη Θεσσαλονίκη στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Αυτό το τελευταίο επιβεβαιώνει ένα αποθεωτικό άρθρο για τη Θεσσαλονίκη στην εποχή του μετρό, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του βρετανικού μέσου.
Η Telegraph αποθεώνει το Μετρό Θεσσαλονίκης -«Μετέτρεψε την πόλη στον καλύτερο αστικό παραθαλάσσιο προορισμό της Ευρώπης»