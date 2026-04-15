Δεν είναι μόνο η γεωγραφία του, η εγγύτητα με τις Σπέτσες, η ναυτική του ταυτότητα ή η διαχρονική του σχέση με το υψηλό εισοδηματικό κοινό. Είναι κυρίως το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας συσσωρεύονται πλέον, η μία μετά την άλλη, επενδύσεις δεκάδων και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με ισχυρά διεθνή κεφάλαια, πολυτελή brands, σύνθετες τουριστικές αναπτύξεις και σαφή στόχευση σε ένα κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης.
Το Πόρτο Χέλι μετατρέπεται σε «Μονακό της Ελλάδας»: Οι 5 επενδύσεις εκατομμυρίων που μεταμορφώνουν την περιοχή