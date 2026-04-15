Το Πόρτο Χέλι μετατρέπεται σε «Μονακό της Ελλάδας»: Οι 5 επενδύσεις εκατομμυρίων που μεταμορφώνουν την περιοχή

Το Πόρτο Χέλι επιβεβαιώνει με ολοένα και πιο ηχηρό τρόπο γιατί εδώ και χρόνια περιγράφεται ως το «Μονακό της Ελλάδας».

Δεν είναι μόνο η γεωγραφία του, η εγγύτητα με τις Σπέτσες, η ναυτική του ταυτότητα ή η διαχρονική του σχέση με το υψηλό εισοδηματικό κοινό. Είναι κυρίως το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας συσσωρεύονται πλέον, η μία μετά την άλλη, επενδύσεις δεκάδων και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με ισχυρά διεθνή κεφάλαια, πολυτελή brands, σύνθετες τουριστικές αναπτύξεις και σαφή στόχευση σε ένα κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης.