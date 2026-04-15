Νέα απάτη με ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα πλαστά τιμολόγια 625.000 ευρώ, ο φυλακισμένος και οι εταιρείες φαντάσματα

Ένας 71χρονος, που ήδη βρίσκεται στη φυλακή για άλλη υπόθεση, φέρεται να είχε στήσει ένα εκτεταμένο κύκλωμα απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις, μοιράζοντας πλαστά τιμολόγια και ετικέτες σπόρων σε εκατοντάδες παραγωγούς, οι οποίοι στη συνέχεια εισέπρατταν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει δύο εταιρείες «φαντάσματα» στο Κιλκίς, οι οποίες, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί, δεν είχαν καμία πραγματική εμπορική δραστηριότητα. Μάλιστα, δεν ήταν καν εγγεγραμμένες στα αρμόδια μητρώα, δεν διέθεταν ενεργές έδρες, ούτε πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Μέσω αυτών των εταιρειών, ο 71χρονος κατηγορείται πως εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και πλαστές βεβαιώσεις για αγορά ειδικών σπόρων για επιδοτούμενες καλλιέργειες, όπως βαμβάκι και σιτάρι.

Οι αγρότες χρησιμοποιούσαν τα έγγραφα αυτά για να τα καταθέσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να εισπράττουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν.

Η έκταση της απάτης είναι μεγάλη: συνολικά 289 παραγωγοί υπέβαλαν τα πλαστά παραστατικά, ενώ η συνολική αξία των εικονικών τιμολογίων ξεπερνά τις 625.000 ευρώ. Η ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται σε 227.539,20 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει από την έρευνα, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025, η πρώτη εταιρεία εξέδωσε τιμολόγια αξίας άνω των 440.000 ευρώ προς εκατοντάδες αγρότες, ενώ η δεύτερη, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, εξέδωσε επιπλέον τιμολόγια άνω των 185.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 71χρονου, οι αρχές εντόπισαν πλήθος στοιχείων, μεταξύ των οποίων σφραγίδες εταιρειών, πελατολόγιο, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη δικογραφία να αφορά την έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών, αλλά και την κατασκευή πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου σποράς.

Πηγή: ethnos.gr