Βουλιαγμένη: Βρέθηκε ο 6χρονος που είχε εξαφανιστεί μετά από αρπαγή από τον πατέρα του

Σώος και αβλαβής βρέθηκε ο 6χρονος Ιάσονας που είχε εξαφανιστεί από τη Βουλιαγμένη την Κυριακή του Πάσχα (12/04).

Όπως τονίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο ανήλικος είχε πέσει θύμα αρπαγής από τον πατέρα του.

Το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος που ανέλαβε την υπόθεση στην περιοχή της Γλυφάδας και είναι, σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas τη Δευτέρα, 13 Απριλίου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Ιάσονα Κάι, 6,5 ετών, που στις 12/4/2026 εξαφανίστηκε από την περιοχή της Βουλιαγμένης, μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του. Το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος που ανέλαβε την υπόθεση στην περιοχή της Γλυφάδας και είναι καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζουμε ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas στις 13/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Παρακαλείσθε για την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας από όπου υπάρχει η ανακοίνωση της εξαφάνισης.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε., των Αρχών, των φορέων και των απλών πολιτών έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία και να βρει πολλά παιδιά τα οποία αναζητούνται. Καταλυτικό ρόλο παίζει συνήθως η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός παιδιού ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

Πηγή: ethnos.gr