Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

Ο ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά ήταν Πρωταθλητής άρσης βαρών στους νέους. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ένας 22χρονος από την Αλβανία, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή στην οποία η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή. Στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Ο 26χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν, μετέβησαν αυτοβούλως συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους στις Αρχές και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία εισαγγελέα.

Πηγή: newsbomb.gr