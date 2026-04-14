Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομμάτης: «Η γυναίκα μου βρέθηκε νεκρή γιατί δεν ήθελε να εγκαταλείψει το σπίτι που καιγόταν»

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μίλησε για τα «πολύ δύσκολα 3,5 χρόνια μέσα σε 4 τοίχους και ένα ταβάνι», που βίωσε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και της αποκατάστασής του, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στη φωτιά στο σπίτι του στο Κολωνάκι, αλλά και για τον θάνατο της συζύγου του.

«Ήμουν 1,5 χρόνο στο “Γ. Γεννηματάς” και μετά στο κέντρο αποκατάστασης. Πέρασα 3,5 χρόνια σε 4 τοίχους και 1 ταβάνι, ήταν δύσκολα πολύ δύσκολα. Ελπίζω τώρα που όλα ξεπεράστηκαν και ολοκληρώθηκε η αποθεραπεία μου, αν και δεν είναι τόσο απόλυτα καλά το θέμα της αποθεραπείας μου, γιατί συνδέεται και με την απώλεια της συζύγου μου σε αυτά τα τραγικά γεγονότα που πέρασαν στο σπίτι μου.

Ήταν μια αναπάντεχη στιγμή, μια τραγωδία ολοκληρωμένη πια για εμένα και ευτυχώς ο γιος μου, ήταν εκείνος που εγκατέλειψε τη δουλειά έστω και προσωρινά εκεί που εργάζεται στην Αγγλία για να έρθει να μου συμπαρασταθεί και να με κάνει να ξεπεράσω ορισμένες πτυχές της καθημερινότητας», ανέφερε αρχικά ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

«Η δύσκολη στιγμή είναι όταν έχασα τη σύζυγό μου και το έζησα μέσα σε μια φωτιά που έκαιγε τα πάντα γύρω κι εγώ προσπαθούσα να την τραβήξω έξω να τη σώσω και δεν το κατάφερα. Πήρε φωτιά το σπίτι και εκείνη βρέθηκε καθισμένη στο κάθισμα χωρίς να θέλει να το εγκαταλείψει. Αυτή είναι μια αλήθεια την οποία σας λέω λίγο ρεαλιστικά.

Εύχομαι στους χειρότερους εχθρούς μου να μη συμβεί ποτέ αυτό το οποίο έγινε σε μένα. Βρίσκω δύναμη στην αγάπη του παιδιού μου, το οποίο έκανε τόσα πολλά σαν άντρας πια μεγάλος. Φρόντισε για τα πάντα και δεν ήθελε ποτέ να δει τον πατέρα του να είναι σε ένα δωμάτιο καθηλωμένος», πρόσθεσε στη συνέχεια.