Γεμάτη προπάνιο η «Βιολάντα» – Τι έδειξαν τα 24 δείγματα που ανέλυσε το Γενικό Χημείο

Μεγάλη ποσότητα προπανίου, αρωματικοί υδρογονάνθρακες καθώς και άλλες ουσίες όπως θείο εντοπίστηκαν σε δείγματα που ανέλυσε το Γενικό Χημείο του Κράτους στο εργοστάσιο της Βιολάντα μετά την καταστροφική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Πρόκειται για δείγματα που συγκεντρώθηκαν από αέρα, χώμα και υλικά και φανερώνουν την εκταταμένη διαρροή υγραερίου.

Είναι άλλωστε ενδεικτικό, ότι όπως προκύπτει από τις εκθέσεις εξέτασης των συγκεκριμένων δειγμάτων -βρίσκονται σε γνώση του iEidiseis.gr- ποσότητα υγραερίου, εντοπίστηκε ακόμη και σε τυφλό δείγμα από χώμα που ελήφθη 100 μέτρα μακριά από το εργοστάσιο.

24 δείγματα

Τα συνολικά 24 δείγματα που εξέτασε το Γενικό Χημείο του Κράτους, ελήφθησαν στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2026, σε εκτέλεση της σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Οι εκθέσεις εξέτασης των 24 δειγμάτων, εστάλησαν στον ανακριτή Πρωτοδικών Τρικάλων, στα μέσα του περασμένου Μαρτίου.

Σημειώνεται πως τα 24 επίμαχα δείγματα αφορούσαν:

16 δείγματα χωμάτων

2 δείγματα υγραερίου

1 δείγμα φελιζόλ

1 δείγμα υλικού από δάπεδο

3 δείγματα αέρα

«Ανιχνεύθηκε παρουσία υγραερίου»

Ένα από τα δείγματα αέρα συλλέχθηκε από οπή στον τσιμεντένιο τοίχο του υπογείου. Όπως αναγράφεται, η συγκεκριμένη τρύπα «φαίνεται να επικοινωνεί με το εσωτερικό της κατασκευής».

Στο συγκεκριμένο δείγμα ανιχνεύθηκε η παρουσία υγραερίου (προπάνιο, ισοβουτάνιο, βουτάνιο), όμως «η ακριβής ποσότητα των επιμέρους αερίων του υγραερίου στο δείγμα ενδέχεται να είναι υψηλότερη αυτής που προσδιορίστηκε εργαστηριακά, λόγω διαφυγής των αερίων κατά τη δειγματοληψία». Το ενδεχόμενο να είναι υψηλότερη η ποσότητα των υγραερίων από αυτήν που προσδιορίστηκε εργαστηριακά, αναφέρεται σχεδόν σε κάθε έκθεση εξέτασης των 24 δειγμάτων.

Παρουσία υγραερίου ανιχνεύθηκε και στο πρώτο δείγμα χώματος που συλλέχθηκε από τάφρο προ σε εκσκαφής σε βάθος 1,15 μέτρων από τον αύλειο χώρο του εργοστασίου. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο δείγμα ανιχνεύθηκαν επίσης ίχνη διφαινυλο – σουλφιδίου και φθαλικού διβουτυλεστέρα.

«Το δείγμα χώματος είναι όξινο»

Σε ότι αφορά άλλο δείγμα χώματος, που συγκεντρώθηκε από χαντάκι πέριξ του σωλήνα υγραερίου πλησίον τοιχίου των δεξαμενών υγραερίου, σημειώνεται πως ταυτοποιήθηκαν ίχνη ουσιών όπως αιθανόλη, ακετόνη και μέθυλο-προπανόλη. Παράλληλα, αναγράφεται πως η μη ανίχνευση αερίων υγραερίου στο συγκεκριμένο δείγμα, «δεν σημαίνει και την απουσία των αερίων αυτών στο δείγμα αρχικά, καθώς οι ουσίες αυτές αναμένεται λόγω πτητικότητας να έχουν διαφύγει». Αξίζει να σημειωθεί πως «το παρόν δείγμα χώματος είναι όξινο».

Σε άλλο δείγμα χώματος που ελήφθη από τον αύλειο χώρο του εργοστασίου, σημειώνεται πως και σε αυτή την περίπτωση, «ανιχνεύεται η παρουσία υγραερίου (προπάνιο, ισοβουτάνιο, βουτάνιο)… Επίσης ανιχνεύονται σε ίχνη 2-μεθυλο-2-προπανόλη, διφαινυλο σουλφίδιο, διεξυλο σουλφίδιο».

Συγκεντρώσεις προπανίου

Μεγάλη ποσότητα προπανίου (3.893 mg/Kg) ανιχνεύθηκε στο δείγμα φελιζόλ που συλλέχθηκε από την τάφρο του σωλήνα υγραερίου. Παράλληλα, ανιχνεύθηκε μεγάλη ποσότητα ισοβουτανίου (393 mg/Kg) και βουτανίου (425 mg/Kg).

Στο ίδιο δείγμα ταυτοποιήθηκαν σε ίχνος πλήθος πτητικών ουσιών, καθώς και αρωματικοί υδρογονάνθρακες (τολουόλιο, ξυλόλιο, τριμέθυλο-βενζόλιο, αίθυλο-διμέθυλο-βενζόλιο, μέθυλο-πρόπυλο-βενζόλιο, τετραμέθυλο-βενζόλιο) σε διάφορες ισομερείς μορφές.

Σε δείγμα χώματος με γκριζωπό χρώμα που συλλέχθηκε από την τάφρο του σωλήνα υγραερίου περίπου στη μέση ανιχνεύθηκε επίσης «η παρουσία υγραερίου (προπάνιο, ισοβουτάνιο, βουτάνιο) καθώς και άλλων ουσιών όπως θείου, διμέθυλο-δισουλφιδίου…».

Το σημείο διαρροής

Ακόμη ένα δείγμα χώματος συλλέχθηκε από χώμα πλησίον της πρώτης τρύπας του αγωγού υγραερίου. Το δείγμα ελήφθη μετά από σκάψιμο της τάφρου προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο διαρροής. Και σε αυτή την περίπτωση, «ανιχνεύεται η παρουσία υγραερίου (προπάνιο, ισοβουτάνιο, βουτάνιο) καθώς και άλλων ουσιών όπως θείου, θειούχων ενώσεων κλπ στο δείγμα χώματος».

Σε άλλο δείγμα χώματος που συγκεντρώθηκε πλησίον τρύπας αγωγού LPG από τον αύλειο χώρο του εργοστασίου, ανιχνεύθηκε επίσης η παρουσία υγραερίου (προπάνιο, ισοβουτάνιο, βουτάνιο), καθώς και ίχνη αρωματικών ενώσεων όπως «υποκατεστημένα παράγωγα του βενζολίου και του ναφθαλενίου και θειούχες οργανικές ενώσεις».

Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα και από δείγμα χώματος που συλλέχθηκε από τον έκτο λάκκο σε διπλανό χωράφι, σε απόσταση δύο μέτρων από το τοιχίο των δεξαμενών υγραερίου σε βάθος περίπου ενός μέτρου. Κι αυτό επειδή και σε αυτή την περίπτωση, ανιχνεύθηκε η παρουσία υγραερίου (προπάνιο, ισοβουτάνιο, βουτάνιο) καθώς και θειούχων ενώσεων.

Τυφλό δείγμα

Ποσότητα υγραερίου ανιχνεύθηκε και σε δείγμα χώματος που συγκεντρώθηκε από τον έβδομο λάκκο πίσω από το χαντάκι – ανατολικά, σε βάθος ενός μέτρου, στον αύλειο χώρο του εργοστασίου.

Σημειώνεται πως υψηλή συγκέντρωση προπανίου (650 mg/Kg), ανιχνεύθηκε και σε δείγμα στερεού καμένου υλικού από το πάτωμα του υπογείου του εργοστασίου.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι δείγμα υγραερίου -σε πολύ μικρή ποσότητα-, ανιχνεύθηκε και σε τυφλό δείγμα χώματος που συλλέχθηκε σε απόσταση 100 μέτρων από τον αύλειο χώρο του εργοστασίου, καθώς και σε δείγμα χώματος από διπλανό χωράφι σε απόσταση 1 μέτρου από το τοιχίο των δεξαμενών LPG.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως παρουσία υγραερίου ανιχνεύθηκε σε όλα τα δείγματα χώματος που συλλέχθηκαν από λάκκους έμπροσθεν του υπογείου, στη γωνία με το υπόγειο, σε χαντάκι δίπλα στους βόθρους και στον αύλειο χώρο του εργοστασίου.

«Σημάδια διάβρωσης»

Αναφορικά με το δείγμα που αφορά τμήμα της υπόγειας σωλήνωσης που συνδέει τις δύο υπέργειες δεξαμενές υγραερίου του εργοστασίου, σημειώνεται πως «η εξωτερική του επιφάνεια φέρει σημάδια διάβρωσης, η οποία όμως είναι επιφανειακή, λόγω της υγρασίας του περιβάλλοντος χώματος και των υδατοδιαλυτών χλωριόντων και θειικών ιόντων του.

Η συγκεκριμένη διάβρωση «δεν φαίνεται να διατρέχει το πάχος του σωλήνα ώστε να προκαλέσει διαρροή του ρευστού σε αυτό το τμήμα του αγωγού. Κατά την εξέταση τεσσάρων εγκάρσιων τομών στον αγωγό δεν προέκυψε τοπική διάβρωση».

«Αναδίδουν δυσάρεστη οσμή»

Παράλληλα, σημειώνεται πως «η εσωτερική επιφάνεια του αγωγού έχει χρώμα καφέ, χωρίς να εμφανίζονται οπτικώς σημάδια τοπικής διάβρωσης και κοιλώματα (pits) που μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή του ρευστού. Τα προϊόντα διάβρωσης που αποξέστηκαν από την εξωτερική επιφάνεια του αγωγού αποτελούνται από ενώσεις του τρισθενούς σιδήρου (σιδηρούχες σκουριές) και διοξείδιο του πυριτίου».

Επίσης, εξετάστηκε δείγμα αερίου που συλλέχθηκε από τις δύο υπέργειες δεξαμενές. Η πρώτη περιείχε προπάνιο σε ποσοστό 89% κ.β. και η δεύτερη σε ποσοστό 87,7% κ.β. Οι φιάλες των δειγμάτων αερίου που συλλέχθηκαν, σημειώνεται πως «αναδίδουν δυσάρεστη οσμή θειούχων οργανικών ενώσεων».

Πηγή: ieidiseis.gr