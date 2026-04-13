Βουλιαγμένη: Amber Alert για αρπαγή μικρού αγοριού από τον πατέρα του

Επί ποδός βρίσκονται οι αρχές μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas για την εξαφάνιση ανήλικου αγοριού, έπειτα από αρπαγή από τον πατέρα του στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στις 12 Απριλίου 2026 ο πατέρας του παιδιού προχώρησε στην αρπαγή του Ιάσονα Κάι (ον.) Μπογέα Γκέιλ (επ.), ηλικίας 6,5 ετών, και από τότε η τύχη του παραμένει άγνωστη.

Ο ανήλικος έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,27 μ. και βάρος περίπου 28 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε σήμερα, 13 Απριλίου 2026, τον μηχανισμό Amber Alert Hellas, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του ανήλικου.

Το Amber Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ανηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου παιδιού και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα social media, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων.

Πηγή: ethnos.gr