Επιστροφή των εκδρομέων Πάσχα: Ουρές χιλιομέτρων από Κιάτο μέχρι Μέγαρα, καθυστερήσεις στα Μάλγαρα

Με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα που προσπαθούν να επιστρέψουν στην Αθήνα μετά τις διακοπές του Πάσχα, μέσα από τις Εθνικές Οδούς.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους εκδρομείς του Πάσχα παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Κορίνθου-Αθηνών με μεγάλες ουρές άνω των 30 λεπτών στα διόδια Κορίνθου, ενώ οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες για αρκετά χιλιόμετρα από το ύψος του Κιάτου μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Επίσης στην Τριπόλεως-Κορίνθου οι οδηγοί δυσκολεύονται στο ύψος της Νεμέας και πριν τα διόδια Σπαθοβουνίου.

Όσοι επιστρέφουν από την Αθηνών-Λαμίας συναντούν κίνηση στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, της Υλίκης και στη συνέχεια στο ύψος των Οινόφυτων έως τη Μαλακάσα, ενώ στα διόδια Αφιδνών παρατηρούνται μικρές ουρές.

Για την ώρα καταγράφονται μικρές ουρές στα διόδια της Ελευσίνας, από την Τροχαία όμως εκτιμούν ότι όσο περνάει η ώρα η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να εκτονωθεί αργά το βράδυ.

Πηγή: newsit.gr