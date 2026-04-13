Μετρό Αθήνας: Έδωσαν μπόνους έγκαιρης παράδοσης 57 εκατ. στον ανάδοχο για έργο που θα καθυστερήσει τρία χρόνια

Τριετής καθυστέρηση μετά ...πριμ ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ στην ανάδοχο κοινοπραξία «κλείδωσε» με τα μέχρις στιγμή δεδομένα για τη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, το έργο του 1,5 δισ. ευρώ που υπόσχεται να αλλάξει την καθημερινότητα της πρωτεύουσας όποτε τελικά ολοκληρωθεί.

Η νέα πορτοκαλί γραμμή ακολουθώντας την παράδοση όλων των μεγάλων έργων της χώρας έχει ήδη βρεθεί σε ένα φαύλο κύκλο καθυστερήσεων με το χρονοδιάγραμμα να έχει εκτροχιαστεί σημαντικά, καθώς από την αρχική υπόσχεση ολοκλήρωσης το 2029 η παράδοσή του μετατίθεται πλέον για το φθινόπωρο του 2032, με το Ελληνικό Δημόσιο να αποτυγχάνει σε ένα ακόμα τεστ αξιοπιστίας.

Σύμφωνα μάλιστα με την πρόταση της κοινοπραξίας, η παράδοση θα έπρεπε να μετατεθεί άλλα δύο χρόνια αργότερα, το 2034, πρόταση η οποία απορρίφθηκε από την Ελληνικό Μετρό.

Την ίδια στιγμή μαίνεται η διαμάχη μεταξύ που έχει ξεσπάσει μεταξύ αναδόχου και Ελληνικό Μετρό τόσο για το τελικό χρονοδιάγραμμα όσο και για το εάν θα πρέπει να επιστραφεί το πριμ έγκαιρης παράδοσης, το οποίο έχει ήδη πληρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα παροχής αυτών των πριμ είχε θεσπιστεί επί υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή (νόμος 4938) προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανές καθυστερήσεις στα έργα ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Διαβάστε αναλυτικά στο ethnos.gr