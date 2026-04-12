Αρτέμιδα: Οδηγός χτυπάει 18χρονο μοτοσικλετιστή και τον παρατά τραυματισμένο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αρτέμιδα, όταν οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε 18χρονο μοτοσικλετιστή και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Ειδικότερα, το αυτοκίνητο βγήκε από στενό στη μέση του κεντρικού δρόμου και χτύπησε με σφοδρότητα μοτοσικλέτα που κινούνταν κανονικά στην πορεία της. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 18χρονος αναβάτης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα.

Στο βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας στη Λεωφόρο Σπάτων - Αρτέμιδος, φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου βγαίνει κάθετα στον δρόμο, χτυπάει τον μοτοσικλετιστή, αναπτύσσει ταχύτητα και εξαφανίζεται, αφήνοντάς τον τραυματισμένο. Στο σημείο έσπευσε ένας μάρτυρας για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Οι αρχές προσπαθούν επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν το όχημα. Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, αλλά δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο η ζωή του.

Πηγή: ethnos.gr