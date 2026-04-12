Μαγνησία: Ιερέας δεν έλεγε το «Χριστός Ανέστη» μέχρι να σταματήσουν τα πυροτεχνήματα

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο λόγος της παρέμβασης, ήταν η ύπαρξη γηροκομείου σε πολύ κοντινή απόσταση από τον ναό, με τον ιερέα να τονίζει ότι οι δυνατοί κρότοι προκαλούν φόβο και αναστάτωση στους ηλικιωμένους που διαμένουν εκεί.
Η παρατήρηση που έκανε στους νεαρούς, προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στο εκκλησίασμα, καθώς η ροή της ακολουθίας διακόπηκε σε μια από τις πιο κορυφαίες στιγμές της βραδιάς. Ωστόσο, η επισήμανση του ιερέα έγινε κατανοητή από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, με το περιστατικό να αναδεικνύει την ανάγκη σεβασμού και προσοχής, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Πηγή: ethnos.gr