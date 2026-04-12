Ηράκλειο: Μία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία αποκάλυψε οπλοστάσιο στο σπίτι 60χρονου

Όπλα, μαχαίρια και εκατοντάδες φυσίγγια μεταξύ των ευρημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος 52χρονης από τον 60χρονο, αστυνομικοί πραγματοποίησαν χθες (11.04.2026) το μεσημέρι έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί ο άνδρας, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(3) κυνηγετικά όπλα

αεροβόλο τυφέκιο μετά της διόπτρας,

αεροβόλο πιστόλι με αμπούλα εντός θήκης,

αεροβόλο περίστροφο,

βαλλίστρα,

(8) μαχαίρια

(486) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

(3)συσκευασίες με βολίδες αεροβόλου όπλου,

ζώνη κυνηγιού,

κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,

(20) κροτίδες,

(2) παλιές εικόνες χριστιανικών αναπαραστάσεων,

(1) οστεοφυλάκιο με λείψανα,

(18) πετρώδη κομμάτια πιθανόν παλαιάς περιόδου

Προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

Πηγή: flashnews.gr