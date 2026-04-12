Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Πότε ανοίγουν ξανά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Σε ισχύ βρίσκεται το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίαςτων εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα 2026.

Σήμερα, Κυριακή του Πάσχα (12/04), τα μαγαζιά θα παραμείνουν ανοιχτά για την εξυπηρέτηση των πελατών από τις 9:00 το πρωί μέχρι και τις 15:00

Πότε ανοίγει ξανά η αγορά

Η αγορά θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, οπότε και τα καταστήματα θα επιστρέψουν στο εαρινό ωράριο λειτουργίας καθώς την Κυριακή του Πάσχα 12/04/2026 και τη Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 είναι αργίες, και μαγαζιά και σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά.

Πολλά μαγαζιά θα παραμείνουν κλειστά και την Τρίτη 14/4 πάντως.