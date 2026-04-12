Πειραιάς: Ανήλικοι σε πατίνι πέταξαν κροτίδα σε εν κινήσει λεωφορείο με αστυνομικούς

Συνελήφθη ο ένας από τους δύο δράστες - Εκρηκτικοί μηχανισμοί και κροτίδες σε τσάντα που κρατούσε.

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (19.30) στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, με δύο ανήλικους που επέβαιναν σε πατίνι, να πετούν κροτίδα σε εν κινήσει λεωφορείο.

Οι ανήλικοι διέκοψαν την πορεία τους σαν να μη συμβαίνει τίποτα, ενώ το λεωφορείο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Κερατσίνι, σταμάτησε λίγα μέτρα πιο μακριά και τρεις αστυνομικοί του «Σχεδίου Αριάδνη» που βρίσκονταν στο εσωτερικό του, βγήκαν και επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τους δράστες.

Εκρηκτικοί μηχανισμοί και κροτίδες σε τσάντα που κρατούσε ο ένας εκ των δύο δραστών

Ένας από τους αστυνομικούς κατάφερε τελικά να συλλάβει τον έναν από τους δύο ανήλικους, ο οποίος είναι ημεδαπός και ηλικίας μόλις 15 ετών.

Εκρηκτικοί μηχανισμοί και κροτίδες σε τσάντα που κρατούσε ο ένας εκ των δύο δραστών

Μέσα σε σακίδιο που είχε στην κατοχή του βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί με γκαζάκια καθώς και κροτίδες.

Πηγή: ethnos.gr