Έφτασε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου το Άγιο Φως - Θα ταξιδέψει σε 18 σημεία σε όλη την Ελλάδα

Έφτασε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου το Άγιο Φως από τον αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο και από εκεί θα ταξιδέψει σε 18 σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, μετέφερε το Άγιο Φως παρουσία πιστών που περίμεναν υπομονετικά από νωρίς το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Εκπρόσωποι των Ιερών Μητροπόλεων παρέλαβαν το Άγιο Φως για να μεταλαμπαδευτεί σε όλες τις ενορίες της χώρας, τόσο αεροπορικώς όσο και οδικώς, μέσω ειδικά προγραμματισμένων δρομολογίων.

Συνολικά, 18 πτήσεις θα μεταφέρουν το Άγιο Φως σε διαφορετικά αεροδρόμια, εξασφαλίζοντας τη διανομή του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στην ηπειρωτική και τη νησιωτική επικράτεια.

Νωρίτερα η ειδική πτήση η οποία μετέφερε το Άγιο Φως στην Αθήνα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου έγινε δεκτό με τιμές αρχηγού κράτους.

Το θείο φως υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Το άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων, η φιλαρμονική μπάντα Μαρκοπουλου, καθώς και αρκετοί σύλλογοι έδωσαν το παρών στην τελετή άφιξης.

Πηγή: cnn.gr