Το Άγιο Φως στην Αθήνα από την Ιερουσαλήμ – Με τιμές αρχηγού κράτους η υποδοχή του

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, έφτασε το Άγιο Φως στην Ελλάδα, με ειδική πτήση με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, από το Τελ Αβίβ. Στο αεροδρόμιο, πραγματοποιείται τελετή και η υποδοχή γίνεται με τιμές αρχηγού κράτους.

Μετά την τελετή υποδοχής, στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, το Άγιο Φως, θα μεταφερθεί με ειδικές πτήσεις σε όλη την επικράτεια, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η λειτουργία της Ανάστασης το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, από άκρη σε άκρη.

Το Άγιο Φως μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, Βαρθολομαίος.

Ο πρώτος σταθμός του θα είναι το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα και από εκεί μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας, μέσω ειδικών πτήσεων, αλλά και οδικώς. Έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Αγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.

Λοβέρδος: «Η αποστολή μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα αποτελεί μία πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό»

Πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, ο οποίος για αιώνες διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τους Αγίους Τόπους και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, χαρακτήρισε την μεταφορά του Αγίου Φωτός ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος κατά την αντιφώνηση του προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄, κατά την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

«Βρισκόμαστε σήμερα στον Πανάγιο Τάφο, τον ιερότερο τόπο της Χριστιανοσύνης, από όπου αναδύεται διαχρονικά το Μήνυμα της Αναστάσεως, της ελπίδας και της ειρήνης για ολόκληρη την ανθρωπότητα» είπε ο κ. Λοβέρδος και πρόσθεσε:

«Η αποστολή μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα αποτελεί – και για μένα προσωπικά – μία πράξη βαθιάς πνευματικής σημασίας για τον ελληνικό λαό, ο οποίος για αιώνες διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τους Αγίους Τόπους και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Η φετινή τελετή πραγματοποιείται σε μία συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι εξελίξεις υπενθυμίζουν πόσο πολύτιμη είναι η διαφύλαξη των Ιερών Προσκυνημάτων ως χώρων προσευχής για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και των θρησκειών».

Ο κ. Λοβέρδος καταλήγοντας στην αντιφώνηση του σημείωσε:

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον σεβασμό του ιστορικού Καθεστώτος των Αγίων Τόπων και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτούς. Το Άγιο Φως δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό σύμβολο, αλλά και μήνυμα συμφιλίωσης, ιδιαίτερα σε εποχές δοκιμασίας.

Με βαθύ σεβασμό παραλαμβάνουμε το Ανέσπερο Άγιο Φως για να το μεταφέρουμε στην Ελλάδα, ώστε να μεταδώσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το μήνυμα της ελπίδας, της ενότητας και της πνευματικής αναγέννησης.

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε όλους!».

Πηγή: newsit.gr