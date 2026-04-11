Η τελετή αφής του Αγίου Φωτός – Live εικόνα

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται η ελληνική αποστολή που θα μεταφέρει στην Ελλάδα το Άγιο Φως. Δείτε live εικόνα από την τελετή αφής.

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται από τις 9:00 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η ελληνική αποστολή προκειμένου να παραστεί στη τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός.

Στη συνέχεια, η αποστολή θα επιστρέψει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την παράδοση του Αγίου Φωτός πριν την αναχώρηση πίσω στο αεροδρόμιο και την πτήση προς την Αθήνα, με στόχο την άφιξη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30 το απόγευμα.

Από εκεί θα μεταφερθεί με ειδικές πτήσεις σε όλη την επικράτεια.

Δείτε LIVE ΕΙΚΟΝΑ από την τελετή αφής του Αγίου Φωτός

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι μέχρι στιγμής το πρόγραμμα εξελίσσεται ομαλά και εξέφρασε την εκτίμηση πως δεν αναμένονται καθυστερήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία γίνεται με ομαλό ρυθμό και «με αισιοδοξία».

«Το Άγιο Φως συμβολίζει την ειρήνη και την αγάπη του Χριστού και ελπίζουμε να βοηθήσει ώστε όλα να πάνε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το κλίμα στην αποστολή είναι θετικό ενόψει της Ανάστασης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εντύπωση προκαλεί η εικόνα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, το οποίο, όπως είπε, εμφανίζεται σχεδόν άδειο, με περιορισμένη παρουσία πολιτικής δραστηριότητας και κυρίως στρατιωτικών αεροσκαφών, γεγονός που αντανακλά την εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή, παρά την ισχύουσα εκεχειρία.

Πηγή: news247.gr