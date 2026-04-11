Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ έως την Τρίτη του Πάσχα

Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει τους πολίτες πως σήμερα, Μ. Σάββατο οι τελευταίοι συρμοί του μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00. Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων ισχύει στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας.

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά): από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,

από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47. Γραμμές 2 & 3 Μετρό: από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,

από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42. Τραμ Γραμμή 7: από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,

από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11. Τραμ Γραμμή 6: από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,

από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45. Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη): από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,

από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,

από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,

από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30. Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων θα εφαρμοστεί στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας τις εορτές του Πάσχα. Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ: Μ.Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»

Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης. Πηγή: skai.gr