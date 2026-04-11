Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ έως την Τρίτη του Πάσχα

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά):
- από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
- από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
- από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,
- από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
- από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.
Τραμ Γραμμή 7:
- από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,
- από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.
Τραμ Γραμμή 6:
- από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,
- από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
- από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,
- από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
- από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,
- από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.
Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων θα εφαρμοστεί στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας τις εορτές του Πάσχα.
Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ:
- Μ.Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ
- Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
- Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
- Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.
Πηγή: skai.gr