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Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ έως την Τρίτη του Πάσχα

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Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει τους πολίτες πως σήμερα, Μ. Σάββατο οι τελευταίοι συρμοί του μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00. Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων ισχύει στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας.

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά): 

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54, 
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: 

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37, 
  • από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
  • από Αεροδρόμιο  προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22, 
  • από Δημοτικό Θέατρο  προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ Γραμμή 7:

  • από Ασκληπιείο Βούλας  προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,
  • από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.

Τραμ Γραμμή 6:

  • από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,
  • από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,
  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
  • από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,
  • από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.

Ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων θα εφαρμοστεί στα λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας τις εορτές του Πάσχα.

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ:

  • Μ.Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ
  • Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
  • Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
  • Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.

Πηγή: skai.gr

Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ έως την Τρίτη του Πάσχα