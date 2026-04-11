Σοκάρει ο σπουδαίος ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

Σε μία εξομολόγηση προχώρησε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, δηλώνοντας πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει να ζει.

Άκρως συγκινητική ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε ο 97χρονος αγαπημένος ηθοποιός, Δημήτρης Καλλιβωκάς.Σε αυτήν μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, τα σοβαρά κινητικά προβλήματα και τη μοναξιά που ζει.

Δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την κατάσταση της υγείας του, λέγοντας ότι έχει κουραστεί. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην Espresso: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι. Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο».

Μιλώντας για τη μοναξιά ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είπε ότι οι επαφές του έχουν περιοριστεί δραματικά: «Πλέον δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Έχω μόνο τον ανιψιό μου και σένα που μου τηλεφωνείτε και ακούω τη φωνή σας».

Πηγή: koutipandoras.gr