Υποκλοπές: Τον Δεκέμβριο το Εφετείο των τεσσάρων επιχειρηματιών

Στις 11 Δεκεμβρίου θα γίνει η δευτεροβάθμια δίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών για την υπόθεση των υποκλοπών.

Για τις 11 Δεκεμβρίου 2026 προσδιορίστηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω Predator.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί κατ’ έφεση ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείο στο εδώλιο του οποίου θα καθίσουν οι τέσσερις επιχειρηματίες, οι οποίοι πρωτόδικα καταδικάστηκαν για πλημμεληματικές πράξεις σε ποινή φυλάκισης 126 ετών ο καθένας (εκτιτέα τα 8 χρόνια).

Οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση κατά της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου η οποία αποτέλεσε σταθμό για την πορεία των εξελίξεων.

Την ίδια ώρα η ελληνική Δικαιοσύνη θα συνεχίσει τις έρευνες τόσο για το αδίκημα της κατασκοπείας και την εμπλοκή ακόμη εννέα στελεχών των εμπλεκομένων εταιρειών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2026, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών εξέδωσε μια καταδικαστική απόφαση-σταθμό για την υπόθεση του παράνομου λογισμικού Predator.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους:

Τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν,

Την εταίρο του Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου, καθώς και

καθώς και Τους επιχειρηματίες Φέλιξ Μπίτζιο και Γιάννη Λαβράνο

Πηγή: news247.gr