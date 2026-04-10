Θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο: «Έφυγε» ο Νίκος Παπαδάκος

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 ετών άφησε ο Νίκος Παπαδάκος, γνωστός αθλητικός δημοσιογράφος με μακρά παρουσία στον χώρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΣΑΤ, πέθανε έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο.

Ο Νίκος Παπαδάκος είχε διαγράψει μια μακρά και αξιόλογη πορεία τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό Τύπο, ενώ είχε σημαντική παρουσία και στην τηλεόραση, με κύρια ενασχόληση το αθλητικό ρεπορτάζ. Παράλληλα, επί χρόνια ασχολήθηκε με το κυβερνητικό ρεπορτάζ και διαιτησίας.

Τα τελευταία χρόνια αρθρογραφούσε στο zougla.gr, όπου μάλιστα δημοσιεύτηκε το τελευταίο του άρθρο μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.

Γεννημένος το 1970 στα Άσπρα Χώματα του Πειραιά, εργάστηκε σε γνωστά μέσα ενημέρωσης, όπως οι εφημερίδες «Φίλαθλος», «Πρωταθλητής» και «Sportime», καθώς και στα τηλεοπτικά δίκτυα «Nova» και «TV Magic».

Στην απονομή δημοσιογραφικών Βραβείων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) τιμήθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά», ενώ στις τελευταίες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Η ΕΣΗΕΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Νίκο Παπαδάκο που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σήμερα, σε ηλικία 56 ετών».

Παράλληλα, η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ ανακοινώνει την πρόωρη απώλεια του δημοσιογράφου και μέλους του, Νίκου Παπαδάκου, ο οποίος «έφυγε» σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 56 ετών, έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο.

Ο συνάδελφος γεννήθηκε το 1970 στα Άσπρα Χώματα του Πειραιά και στη δημοσιογραφική του πορεία εργάστηκε στις εφημερίδες «Φίλαθλος», «Πρωταθλητής» και «Sportime», στα τηλεοπτικά κανάλια «Nova» και «TV Magic», ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό αρθρογραφούσε στην ιστοσελίδα «zougla.gr».

Στην πρόσφατη απονομή δημοσιογραφικών Βραβείων του ΠΣΑΤ τιμήθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά», ενώ στις τελευταίες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα κοινά του Συνδέσμου.

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».