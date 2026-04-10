Συνεχίζεται η έξοδος του Πάσχα: «Ανάσα» στην Αθηνών - Κορίνθου μετά το κυκλοφοριακό κομφούζιο

Έτσι, οι τελευταίοι εκδρομείς που εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ για την Περιφέρεια αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα.
Τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις αντιμετώπισαν όσες και όσοι, έφυγαν το πρωί, με αποτέλεσμα λίγο μετά τις 11:00 να σχηματίζονται μεγάλες ουρές στα διόδια Ελευσίνας και στη συνέχεια στους Αγίους Θεοδώρους.
Παράλληλα, μποτιλιάρισμα καταγράφηκε και στην Αττική Οδό από κόμβο Ασπροπύργου μέχρι τον κόμβο Μαγούλας.
Καλύτερη ήταν η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όπου τα οχήματα κινούνταν με σταθερή ροή ενώ κατά διαστήματα υπήρχαν μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι έφυγαν από την Αττική 50.792 οχήματα. Συγκεκριμένα, 26.550 από την Αθηνών-Κορίνθου και 24.242 από την Αθηνών-Λαμίας.
Πηγή: cnn.gr