Πάτρα: «Βούλιαξε» απορριμματοφόρο - Τραυματίστηκε εργαζόμενος

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές και σε σπίτι που πλημμύρισε.

Καθίζηση στον δρόμο που οδηγεί στο Δασύλλιο στην Πάτρα, από την πλευρά της οδού Καρόλου, με αποτέλεσμα ένα απορριμματοφόρο να «βουλιάξει» και να τραυματιστεί εργαζόμενος.

Όλα συνέβησαν στις 7.30 το πρωί στην οδό Αλσυλλίου μετά την Καρόλου, όταν ενώ περνούσε το απορριμματοφόρο του δήμου με τρεις εργαζόμενους, το οδόστρωμα βούλιαξε.

Η ρόδα του απορριμματοφόρου έπεσε μέσα, έσπασε ο αγωγός της ΔΕΥΑΠ και πλημμύρισε το υπόγειο ενός διώροφου σπιτιού. Ενας εργαζόμενος του δήμου τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές και στο σπίτι που πλημμύρισε. Γερανός σπεύδει στο σημείο για να σηκώσει το απορριμματοφόρο ενώ θα επέμβει και η ΔΕΥΑΠ.

Πηγή: Ethnos