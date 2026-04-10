Γιατί θα αναγκαστούν να πληρώνουν τους ειδικούς γιατρούς οι ασφαλισμένοι

Νέες επιβαρύνσεις φαίνεται ότι θα φέρουν στις τσέπες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, οι αλλαγές στον προσωπικό γιατρό που προώθησε το υπουργείο Υγείας.

Η πρόσφατη ρύθμιση που επιβάλλει να διαθέτει κανείς παραπεμπτικό από προσωπικό γιατρό προκειμένου να μπορεί να επισκεφθεί ειδικό γιατρό, αναμένεται να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από ότι θα επιλύσει.

Η ανατροπή στο έως τώρα σύστημα, θα φέρει γραφειοκρατία για τους ασθενείς, αλλά και επιβαρύνσεις στην τσέπη τους, εκτιμούν οι περισσότεροι Ιατρικοί Σύλλογοι που αιφνιδιάστηκαν από την τροπολογία του υπουργείου Υγείας.

Τα «αγκάθια» για εξέταση από ειδικό γιατρό

Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να επισκεφθούν για παράδειγμα, καρδιολόγο, γυναικολόγο, δερματολόγο ή άλλη ειδικότητα γιατρού, θα πρέπει προηγουμένως να κλείσουν ραντεβού με τον προσωπικό τους γιατρό.

Ωστόσο μέχρι σήμερα μόνο οι μισοί από τους περίπου 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους του Οργανισμού διαθέτουν προσωπικό γιατρό. Μάλιστα οι περισσότεροι είχαν εγγραφεί στο σύστημα ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα που προβλέπονταν με τον προηγούμενο νόμο, γι αυτό και δεν τον επισκέπτονται καν.

Στην περίπτωση πάντως που εντοπίσει κανείς έναν προσωπικό γιατρό, θα πρέπει να κλείσει ραντεβού για να πάρει το παραπεμπτικό και στη συνέχεια να μπορέσει να επισκεφτεί τον γιατρό ειδικότητας που επιθυμεί. Αν όμως ο προσωπικός γιατρός κρίνει ότι δεν θα πρέπει να εξεταστεί από άλλη ειδικότητα, τότε ο ασφαλισμένος θα παραμένει εγκλωβισμένος και θα αναγκάζεται να πληρώνει ιδιώτη από την τσέπη του.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιον από τους Ιατρικούς Συλλόγους αλλά και γενικότερα την ιατρική κοινότητα, ότι οι περισσότεροι ασθενείς θα αποφεύγουν όλη αυτή τη διαδικασία και θα επιλέγουν να πηγαίνουν κατ΄ευθείαν σε ιδιώτη γιατρό για να εξυπηρετηθούν.

Με τον τρόπο αυτό όμως φαίνεται ότι το υπουργείο υγείας θα μειώσει τη δαπάνη που προβλέπεται στον ΕΟΠΥΥ, για επισκέψεις των ασφαλισμένων στους γιατρούς.

Γι΄ αυτό και δεν θεωρείται τυχαίο ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να προωθήσει τη σχετική τροπολογία μέσα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και μάλιστα τη Μεγάλη Εβδομάδα όπου όλοι οι αριθμοί είναι μειωμένοι και τα αντανακλαστικά του ιατρικού κόσμου είναι περιορισμένα.

Πάντως ενδεικτικό της αποτυχίας του θεσμού του «προσωπικού γιατρού» που θεσμοθετήθηκε μάλιστα δύο φορές από την ίδια κυβέρνηση, είναι το γεγονός ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου υπήρχαν συνολικά 5.541 προσωπικοί γιατροί σε όλη τη χώρα για πάνω από 10 εκατ. ασφαλισμένους.

Από αυτούς οι 4.079 είναι των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) που υποχρεώθηκαν να μπουν στο σύστημα και μόνο οι 1.462 είναι ιδιώτες γιατροί συμβεβλημένοι.

Οι αντιδράσεις των Συλλόγων

Η προώθηση των αλλαγών από το υπουργείο Υγείας μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, έφερε και περιορισμένες αντιδράσεις από τους Ιατρικούς Συλλόγους και φυσικά με την αντίστοιχα μειωμένη προβολή. «Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός ιατρών εξειδικευμένων, η επιβολή ενός τέτοιου μηχανισμού εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα επιχειρεί να επιλύσει» αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Την κάθετη αντίθεση του ιατρικού κόσμου, για την αιφνιδιαστική και άνευ διαβούλευσης ψήφιση κατά πλειοψηφία σε άσχετο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών της τροπολογίας 470/118 3.4.2026 για το “Gatekeeping” εκφράζει και ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς. Όπως επισημαίνει: «Η ρύθμιση αυτή μάλιστα υπεγράφη στις 3 Απριλίου από επτά υπουργούς και δύο αναπληρωτές υπουργούς οι οποίοι δεν φαίνεται να μελέτησαν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ που αποδεικνύουν ότι ο θεσμός του «Προσωπικού Γιατρού» παραμένει ανεπαρκώς στελεχωμένος και δομικά προβληματικός».

Πηγή: Ethnos.gr