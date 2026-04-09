Πύργος: Συγκλονισμένη η διοικήτρια του Καραμανδάνειου για το 10 μηνών βρέφος που κακοποιήθηκε

Συγκλονισμένη δηλώνει η διοικήτρια του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, Ασπασία Ρηγοπούλου, μετά την υπόθεση κακοποίησης βρέφους που νοσηλεύεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο.

«Οφείλουμε να μη μένουμε σιωπηλοί. Να αναγνωρίζουμε, να καταγγέλλουμε και να παρεμβαίνουμε εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος εντοπίστηκε με κατάγματα, δαγκώματα και εγκαύματα, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τους γονείς του.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Η υπόθεση κακοποίησης του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο συγκλονίζει όλους μας.

Ως επαγγελματίες υγείας, αλλά πρωτίστως ως άνθρωποι, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη βαθιά μας οδύνη για όσα υπέστη ένα τόσο μικρό παιδί, το οποίο δίνει τη δική του μάχη.

Οφείλουμε να μη μένουμε σιωπηλοί. Να αναγνωρίζουμε, να καταγγέλλουμε και να παρεμβαίνουμε εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο σύνολο του προσωπικού και ιδιαιτέρως στον παιδοχειρουργό κ. Βασίλη Αλεξόπουλο, διευθυντή στην Παιδοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου μας, και τους συνεργάτες του, οι οποίοι με επαγγελματισμό, εγρήγορση και θάρρος ανέδειξαν το περιστατικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση της προστασίας του βρέφους.

Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας. Η προστασία των παιδιών αποτελεί συλλογική ευθύνη και απαιτεί επαγρύπνηση, ευαισθησία και άμεση αντίδραση από όλους.

Το «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παιδικής ζωής και της αξιοπρέπειας!!».

Δάγκωναν και χτυπούσαν το 10 μηνών μωράκι τους

Με κατάγματα, δαγκώματα και εγκαύματα εντοπίστηκε βρέφος μόλις 10 μηνών στον Πύργο, σε μια υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη δύο 18χρονων γονέων.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης, καθώς σε βάρος τους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από τον Ανακριτή Ηλείας για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 16 Μαρτίου, μετά από καταγγελία ότι το βρέφος έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών για εξετάσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στο πόδι και πολλαπλές δερματικές βλάβες, κρίνοντας απαραίτητη τη νοσηλεία του.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος έφερε και παλαιότερα τραύματα, καθώς εντοπίστηκαν δαγκώματα από άνθρωπο και εγκαύματα.

Οι δύο 18χρονοι οδηγήθηκαν στον Ανακριτή Πρωτοδικών Ηλείας και, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Πηγή: ethnos.gr