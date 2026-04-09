Τραγωδία στα Χανιά: Νεαρή γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη σε διαμέρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για μια νέα γυναίκα, υπήκοο Λιθουανίας, η οποία φέρεται να έβαλε τέλος στην ζωή της με απαγχονισμό στο διαμέρισμά της στα Χανιά.
Αντιμέτωπος με το μακάβριο θέαμα ήρθε ο σύντροφός της, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η Αστυνομία, η οποία διερευνά τα αίτια της τραγωδίας.
Οι κάτοικοι της γειτονιάς είναι σοκαρισμένοι στην είδηση απαγχονισμού της 33χρονης γυναίκας, ενώ ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της τραγωδίας.
Πηγή: newsit.gr