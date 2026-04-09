Τροχαίο ατύχημα στο Καλαμάκι: Τραμ συγκρούστηκε με φορτηγό

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης στο Καλαμάκι, όπου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βαγόνι του τραμ συγκρούστηκε με φορτηγό.

Η σύγκρουση έγινε στον Άλιμο, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Το μπροστινό μέρος του τραμ προσέκρουσε στο πλάι του οχήματος, χωρίς ωστόσο να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και περαστικοί έσπευσαν να δουν αν κάποιος πολίτης είχε τραυματιστεί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βαγόνι του τραμ βρέθηκε εκτός της γραμμής του, ενώ το φορτηγάκι αναφέρθηκε ότι κινείτο επάνω στις ράγες.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: cnn.gr