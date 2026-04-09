Δημοσκοπικά μηνύματα με… γαλάζιους αποδέκτες: «Καμπανάκια» χτυπούν για την κυβέρνηση

Μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τον προηγούμενη μήνα καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες γίνονται σε μία περίοδο που οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κυριαρχούν στην επικαιρότητα.

Στις μετρήσεις του προηγούμενου μήνα - καθώς είχε μόλις ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - το αφήγημα της κυβέρνησης για σταθερότητα έβρισκε ευήκοα ώτα και τα «γαλάζια» ποσοστά ανέβαιναν. Ωστόσο, στη συνέχεια η ΝΔ βρέθηκε αντιμέτωπη με μία σειρά από δύσκολα θέματα (ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, υποκλοπές), με αποτέλεσμα να καταγράφεται υποχώρηση των ποσοστών της.

Στο κυβερνών κόμμα αν και αναγνωρίζουν πως οι δημοσκοπήσεις αποτελούν μια φωτογραφία της στιγμής έχουν χτυπήσει καμπανάκια για επιμέρους ευρήματα.

Τα ποσοστά

Ειδικότερα:

Σε έρευνα της Alco τα ποσοστά της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων υποχωρούν στο 23.8% ( μειωμένα κατά 1,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση) και το ΠΑΣΟΚ που είναι στη δεύτερή θέση πηγαίνει στο 12%. Αλλά και σε έρευνα της Interview η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 26.4% και καταγράφει μείωση των ποσοστών κατά 2,3%.

Την ίδια στιγμή το 48% των ερωτηθέντων σε έρευνα της Interview απαντά πως είναι προτιμότερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ το 44% απαντά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση (το 8% λέει «δεν ξέρω/ δεν απαντώ»).

Το 74% των ερωτηθέντων - σύμφωνα με την Alco - δηλώνει ότι «η κυβέρνηση δεν κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες» του. Παράλληλα το 52% αναφέρει ότι δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένο με την απόδοση της κυβέρνησης, το 28% δηλώνει ότι είναι «λίγο» ικανοποιημένο ενώ το 19% λέει πως είναι «πολύ/ αρκετά» ικανοποιημένο.

Διχασμένη είναι η κοινή γνώμη σύμφωνα με έρευνα της Interview για το αν η κυβέρνηση πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία ή να πάει σε εκλογές. Συγκεκριμένα το 48% απαντά να την εξαντλήσει, το 49% λέει να πάει σε πρόωρες κάλπες (το 3% λέει «δεν ξέρω/ δεν απαντώ»).

Να σημειωθεί εδώ πως το προηγούμενο διάστημα είχαν πάρει φωτιά τα σενάρια για τον χρόνο των επόμενων εκλογών, με την κυβέρνηση πάντως να μην θέλει να σέρνεται μια συζήτηση περί πρόωρης κάλπης. Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός σε πρόσφατο μήνυμα του επανέλαβε πως εκλογές θα στηθούν το 2027.

Πάντως «γαλάζια» στελέχη -διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις- εστιάζουν στη μεγάλη απόσταση που υπάρχει από το δεύτερο κόμμα και εκτιμούν πως υπάρχουν περιθώρια για τη συσπείρωση απογοητευμένων ψηφοφόρων. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται να ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων που θα συζητηθούν και να μην εγκλωβιστεί η κυβέρνηση σε μία μονοθεματική ατζέντα.

Να σημειωθεί πως χθες την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως σημείωσε σε βίντεο που ανήρτησε η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Βαρύ κλίμα στο γαλάζιο στρατόπεδο

Ταραγμένα είναι τα «νερά» στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και, μάλιστα, σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία, καθώς από τις 15 έως τις 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του κόμματος. Το γεγονός πως εφαρμόζεται ένα ενιαίο «μοντέλο» με άρση ασυλιών για όλους τους βουλευτές που είναι στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι διάλογοι… άναψε φωτιές.

Μάλιστα μένει να φανεί αν όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας στη Βουλή θα υπάρξουν… γαλάζιες διαρροές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλά και πόσοι είναι αυτοί που θα επιλέξουν να απέχουν. Χθες ο Μάκης Βορίδης ανέφερε χαρακτηριστικά «γραμμή σε ζήτημα του πώς θα αντιμετωπίσει ο καθένας μία ποινική υπόθεση κατά τη συνείδησή του δεν υπάρχει. Δηλαδή αν εγώ πιστεύω ότι κάποιος δεν έχει κάνει κάτι, πρέπει να πάω να ψηφίσω ότι έχει κάνει; Δεν γίνεται αυτό».

Την ίδια στιγμή αναστάτωση στους «γαλάζιους» προκάλεσε η πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή (με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο). Από την κυβέρνηση εκπέμπουν το μήνυμα πως δεν θα υπάρξει κανένας αιφνιδιασμός αλλά το θέμα θα τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου και θα συζητηθεί και στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Στο κυβερνών κόμμα εκτιμούν πως η ανάπαυλα των επόμενων ημερών -λόγω του εορτασμού του Πάσχα- θα δώσει την ευκαιρία να πέσουν οι τόνοι και να υπάρξει μια πιο ψύχραιμη αποτίμηση της κατάστασης. Στο δρόμο προς το συνέδριο πιθανότατα θα συνεδριάσει και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ (καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν να υπάρξει συζήτηση), ενώ αναζητούνται κινήσεις για να αντιμετωπιστεί το κλίμα της εσωστρέφειας.

Πηγή: Ethnos.gr