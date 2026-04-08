Χαμός με Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Μου κάνετε χάρη; Είναι τσιφλίκι σας εδώ;» - «Είμαι 40 χρόνια δημοσιογράφος, να ανακαλέσετε»

«Άναψαν» τα αίματα στο πλατό του «10 Παντού» στο Open ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον παρουσιαστή Νίκο Στραβελάκη.

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