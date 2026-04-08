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Συναγερμός στη Λακωνία: Φωτιά σε δασική έκταση στον Πάρνωνα

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (8/4) στις Καρυές της Λακωνίας και συγκεκριμένα στον Πάρνωνα. 

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πηγή: cnn.gr

Συναγερμός στη Λακωνία: Φωτιά σε δασική έκταση στον Πάρνωνα