Συναγερμός στη Λακωνία: Φωτιά σε δασική έκταση στον Πάρνωνα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (8/4) στις Καρυές της Λακωνίας και συγκεκριμένα στον Πάρνωνα.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πηγή: cnn.gr