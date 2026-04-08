Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Ξεκινά η έξοδος των πρώτων εκδρομέων

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης (8/4), καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα.

Οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, αντιμετωπίζοντας σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκηδόνα, ενώ έντονη συμφόρηση παρατηρείται και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Αντίστοιχα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία υπάρχει στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Παλατάκι μέχρι τον Σκαραμαγκά, αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας, με τη Συγγρού στο ρεύμα ανόδου, την Αρδηττού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Καλλιρόης να παρουσιάζουν αυξημένο φόρτο, ενώ ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στον Πειραιά, όπου πλήθος ταξιδιωτών κατευθύνεται προς το λιμάνι για να αναχωρήσει για τα νησιά, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό σημειώνονται επίσης καθυστερήσεις:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδος για Λαμία).

Πηγή: cnn.gr