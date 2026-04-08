Marine Traffic: Τα πρώτα δύο πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Το ένα ελληνικής ιδιοκτησίας

«Το ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγό NJ Earth διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ στις 08:44 UTC, ενώ το Daytona Beach, που πλέει υπό σημαία της Λιβερίας, πέρασε νωρίτερα, στις 06:59 UTC, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Μπαντάρ Αμπάς στις 05:28 UTC», αναφέρει σε ανάρτησή της η υπηρεσία.
Πηγή: newsbomb.gr
Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement— MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026
Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4