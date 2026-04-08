MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Marine Traffic: Τα πρώτα δύο πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Το ένα ελληνικής ιδιοκτησίας

0
Δύο πλοία, το ένα ελληνικής ιδιοκτησίας, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες αφότου το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών Marine Traffic.

 

«Το ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγό NJ Earth διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ στις 08:44 UTC, ενώ το Daytona Beach, που πλέει υπό σημαία της Λιβερίας, πέρασε νωρίτερα, στις 06:59 UTC, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Μπαντάρ Αμπάς στις 05:28 UTC», αναφέρει σε ανάρτησή της η υπηρεσία.

 

Πηγή: newsbomb.gr
Marine Traffic: Τα πρώτα δύο πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Το ένα ελληνικής ιδιοκτησίας